Полностью отечественный банкомат может появиться в России в 2027 году

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Полностью отечественный банкомат может появиться в России уже в 2027 году. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.

Он подчеркнул, что это станет важным шагом для технологического суверенитета страны. По его словам, сейчас работа идет по плану, модуль ресайклинга уже существует как опытный образец. До конца этого года разработка будет полностью завершена.

Трачук добавил, что модулю предстоит пройти испытания и сертификацию в Центробанке. После этого ЦБ проведет экспертизу банкомата.

Глава Гознака напомнил, что пока во многих банкоматах используются зарубежные узлы. Отечественный модуль ресайклинга даст возможность производителям выпускать полностью российские банкоматы.

Ранее Минцифры России и операторы связи проработали технические решения, которые позволят банкоматам работать даже при отключении мобильного интернета. Сейчас проводятся испытания. Также ЦБ обсуждает вопрос включения всех финансовых организаций страны в "белые списки".

