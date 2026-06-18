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18 июня, 11:13

Город

Обмен растениями в честь 10-летия "Дома ремесел" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Обмен растениями у павильона № 47 "Дом ремесел" на ВДНХ пройдет в выходные, 20 и 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00. Регистрироваться предварительно не нужно.

Участники могут принести для обмена растения, семена, черенки и предметы для их выращивания. Им выдадут жетоны, которые можно будет обменять на понравившиеся лоты.

Также для горожан обустроят тематическую фотозону с символикой ВДНХ и природным декором. Все желающие смогут там сфотографироваться, а также обсудить растения с другими участниками и получить много советов по садоводству.

В "Доме ремесел" можно посетить мастер-классы от ремесленников и художников. Там проходят занятия по росписи и созданию декора. Мастерские также используются как коворкинги и площадки для проведения мероприятий.

Кроме того, с 30 мая по 27 сентября в Москве проходит фестиваль "Сады и огороды". Он посвящен загородному отдыху, экологии и творческому досугу. Гости могут узнать об уходе за растениями, а также сажают там овощи, зелень и садовые травы.

Экзотические растения появились на площадке проекта "Лето в Москве"

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