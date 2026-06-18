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18 июня, 11:31

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на прием и отправку воздушных судов снял аэропорт Шереметьево. При этом в Жуковском рейсы принимаются и выпускаются по согласованию с соответствующими органами.

Тем временем авиакомпании "Россия", S7 и "Аэрофлот" перенесли и отменили часть рейсов в связи с ограничениями в столичных аэропортах. После этого межрегиональная транспортная прокуратура Москвы начала проверку.

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