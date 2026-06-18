Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Ранее авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и S7 скорректировали расписание рейсов из-за действующих ограничений в аэропортах московского транспортного узла. В связи с этим столичная межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Ограничения связаны с атакой беспилотников на столичный регион, которая началась утром 18 июня. Всего Москву попытались атаковать более 190 БПЛА.