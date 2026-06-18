Правила "Семейной ипотеки" изменятся в России с 1 июля

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Правила программы "Семейная ипотека" изменятся с 1 июля. Они будут направлены на стимулирование рождаемости, заявил на форуме "Движение" замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся", – цитирует Стасишина ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил реформировать "Семейную ипотеку", установив дифференцированную ставку, которая будет зависеть от количества детей в семье.

По его мнению, для семей с одним ребенком ставка сохранится на уровне 6%. При наличии двух детей она будет снижена до 4%, при наличии трех – до 2%, при наличии четырех и более – 0%.