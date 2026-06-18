В России презентовали новый кроссовер Tenet Plus L6

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В России представили новый кроссовер Tenet Plus L6, следует из заявления пресс-службы компании "АГР Холдинг".

Бренд был создан в рамках долгосрочного партнерства между "АГР" и китайской Defetoo. Первая модель является среднеразмерным кроссовером, начало продаж которого запланировано на третий квартал текущего года.

Производство авто будет осуществляться на одном из заводов "АГР", уточнили в холдинге, отказавшись, однако, раскрыть подробности о технических характеристиках и спецификациях автомобиля.

Немногим ранее обе компании анонсировали выпуск в России новой премиальной марки автомобилей Esteem. Запуск также состоится в рамках глобального стратегического партнерства.

Новый бренд предложит как электромобили и гибриды на передовых платформах с интеллектуальными функциями, так и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Esteo станет четвертой маркой в портфеле "АГР" и Defetoo.

