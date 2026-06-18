Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 11:17

Транспорт

В России презентовали новый кроссовер Tenet Plus L6

Фото: tenet.ru

В России представили новый кроссовер Tenet Plus L6, следует из заявления пресс-службы компании "АГР Холдинг".

Бренд был создан в рамках долгосрочного партнерства между "АГР" и китайской Defetoo. Первая модель является среднеразмерным кроссовером, начало продаж которого запланировано на третий квартал текущего года.

Производство авто будет осуществляться на одном из заводов "АГР", уточнили в холдинге, отказавшись, однако, раскрыть подробности о технических характеристиках и спецификациях автомобиля.

Немногим ранее обе компании анонсировали выпуск в России новой премиальной марки автомобилей Esteem. Запуск также состоится в рамках глобального стратегического партнерства.

Новый бренд предложит как электромобили и гибриды на передовых платформах с интеллектуальными функциями, так и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Esteo станет четвертой маркой в портфеле "АГР" и Defetoo.

СФ одобрил закон о праве управлять вездеходами с правами B, C и D

Читайте также


транспортавто

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика