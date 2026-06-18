18 июня, 11:17Транспорт
В России презентовали новый кроссовер Tenet Plus L6
Фото: tenet.ru
В России представили новый кроссовер Tenet Plus L6, следует из заявления пресс-службы компании "АГР Холдинг".
Бренд был создан в рамках долгосрочного партнерства между "АГР" и китайской Defetoo. Первая модель является среднеразмерным кроссовером, начало продаж которого запланировано на третий квартал текущего года.
Производство авто будет осуществляться на одном из заводов "АГР", уточнили в холдинге, отказавшись, однако, раскрыть подробности о технических характеристиках и спецификациях автомобиля.
Немногим ранее обе компании анонсировали выпуск в России новой премиальной марки автомобилей Esteem. Запуск также состоится в рамках глобального стратегического партнерства.
Новый бренд предложит как электромобили и гибриды на передовых платформах с интеллектуальными функциями, так и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Esteo станет четвертой маркой в портфеле "АГР" и Defetoo.
СФ одобрил закон о праве управлять вездеходами с правами B, C и D