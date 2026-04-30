Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 20:42

Транспорт

В России выпустят новую марку автомобилей Esteo

Фото: agr.auto

"АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo анонсировали выпуск в России новой премиальной марки автомобилей Esteo. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Запуск состоится в рамках глобального стратегического партнерства. Новый бренд предложит как электромобили и гибриды на передовых платформах с интеллектуальными функциями, так и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Производство машин будет осуществляться на заводах холдинга. Детали о модельном ряде и сроках выхода на рынок появятся позже.

Как подчеркнули в пресс-службе, Esteo станет четвертой маркой в портфеле "АГР" и Defetoo. В него также входят бренды Tenet, который уже производит кроссоверы T7, T4 и T8, а также Jeland и Tenet Plus. Запуск последних запланирован на первую половину 2026 года.

О создании последней марки в партнерстве с Defetoo "АГР" заявил в начале февраля. Тогда сообщалось, что Tenet Plus будет отличаться "выразительным дизайном и динамичным характером". Кроме того, авто разработают с учетом российских условий с фокусом на надежность.

В том же месяце завод холдинга в Калуге получил сертификаты одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на 2 модели кроссоверов под брендом Jeland – С5 и С7. Первая станет более компактным кроссовером, в котором предусмотрено 5 мест для сидения. В свою очередь, вторую оснастят 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

"Деньги 24": продажи новых авто в Москве выросли почти на 20%

Читайте также


транспортавто

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика