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18 июня, 10:01

Общество

Солнечная погода вернется в Москву 20–21 июня

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Солнечная погода вернется в Москву в выходные, 20 и 21 июня. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Атмосферное давление в последний рабочий день поднимется до 747 миллиметров ртутного столба и продолжит увеличиваться в выходные, что, уточнил Ильин, благоприятно скажется на улучшении погоды.

Ночью 20 июня температура воздуха будет от 10 до 12 градусов, а днем – от 20 до 22 градусов. Солнца будет больше, чем накануне, 19 июня, подчеркнул специалист.

"В воскресенье (21 июня 2026 года. – Прим. ред.) уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью. Ветер стихнет до 4–7 метров в секунду, а дневная температура в столице составит 20–25 (градусов. – Прим. ред.)", – сказал он.

Он уточнил, что в пятницу, 19 июня, дневная температура в столице составит 19–21 градус, также ожидаются кратковременные дожди.

"Хотя ночью еще будет 10–12 (градусов. – Прим. ред.). Западный и северо-западный ветер будет дуть с силой 6–11 метров в секунду", – отметил собеседник издания.

При этом в ближайшие дни в столичном регионе прогнозируются небольшие и умеренные дожди, рассказала ранее метеоролог Марина Макарова. С ее слов, днем 18 июня ожидается от 2 до 5 миллиметров осадков, а в ночь на следующий день – от 0 до 2 миллиметров. Днем будет от 1 до 7 миллиметров осадков.

В Московском регионе стали чаще появляться молнии

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