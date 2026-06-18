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18 июня, 08:25

Общество

Умеренные и небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшие и умеренные дожди ожидаются в ближайшие три дня в столичном регионе. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, днем 18 июня ожидается 2–5 миллиметров осадков, а в ночь на 19-е число – 0–2 миллиметра. При этом днем прогнозируется 1–7 миллиметров осадков. В ночь на 20 июня дождей не предвидится, а днем возможно выпадение 0–2 миллиметра осадков.

Кроме того, Макарова предупредила, что 19 июня местами ожидается гроза. Температура воздуха будет чуть ниже нормы – до 23 градусов.

Жара может вернуться в Москву не раньше июля. По словам начальника отдела Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, ожидать жаркой погоды в июне уже не приходится. Он уточнил, что текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса.

Похолодание связано с влиянием циклона, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью. Именно он, по словам метеоролога, гонит холодный арктический воздух на Москву. Синоптик добавил, что тепло пытается пробиться лишь с юго-запада, со стороны Белоруссии, но делает это крайне медленно.

Дожди ожидаются в Москве 18 июня

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