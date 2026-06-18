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18 июня, 10:52

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Роскачество: витамины и минералы в морсе помогает сохранить картонная упаковка

Россиянам рассказали, как выбрать клюквенный морс

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Картонная упаковка помогает сохранить больше витаминов и минералов в клюквенном морсе, сообщили News.ru в пресс-службе Роскачества.

В организации рассказали, что срок годности одного из самых натуральных напитков для укрепления иммунитета достигается благодаря кратковременной тепловой обработке при 90–95 градусах. При таком режиме разрушается только термонестабильный витамин С, в то время как минералы и органические кислоты сохраняются.

Многослойная картонная упаковка дополнительно защищает продукт от света, воздуха и микроорганизмов, позволяя сохранять больше полезных свойств. Стеклянная тара дает возможность визуально оценить цвет морса, однако пропускает свет, что может повлиять на сохранность витаминов и минералов, объяснили в Роскачестве.

Там уточнили, что морс часто путают с морсовым напитком. Ключевой показатель – содержание сока: не менее 15%. Морсовый напиток не является соковой продукцией, в его составе могут присутствовать подсластители, синтетические ароматизаторы и консерванты. При этом сок, соответствующий наименованию продукции, например клюквенный, может присутствовать в объеме всего 5%.

"Стоит отметить, что слишком яркий или коричневый цвет морса может свидетельствовать о наличии искусственных красителей. Настоящий напиток должен иметь естественный цвет ягоды", – сказали в Роскачестве.

Эксперты также отметили важность этикетки. На упаковке подлинного продукта должно быть указано название "Морс клюквенный", "Клюквенный морс" или "Морс из клюквы".

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно употреблять шиповник. По ее словам, ягоды нельзя заваривать кипятком, поскольку содержащийся в них витамин С разрушится. Лучше всего, по ее мнению, есть ягоды свежими или замораживать их, тогда они сохраняют практически всю пользу.

Как найти настоящий клюквенный морс в магазине

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