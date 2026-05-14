14 мая, 12:17

Биолог Наполов: суточная норма клубники составляет 200–300 граммов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Суточная норма клубники для взрослого человека составляет от 200 до 300 граммов, сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидата сельскохозяйственных наук, биолога Виталия Наполова.

"Самая спелая и сладкая клубника обычно начинает продаваться в разгар сезона. В нашей климатической зоне основная масса этой ягоды созревает в конце мая – июне", – отметил биолог.

При этом Наполов предупредил, что переедать ягод не стоит. Детям, по его словам, не стоит давать больше 150 граммов клубники в день. Также эксперт посоветовал начинать знакомить ребенка с этой ягодой с 2–3 маленьких плодов, после чего внимательно понаблюдать, не возникнет ли у него аллергическая реакция.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала, что помочь определить качество клубники при покупке на рынке могут осы. По ее словам, аромат ягоды, которая выращена при помощи химикатов, часто маскируют, поливая подслащенной водой, которую любят эти насекомые.

Москвичам рассказали, как правильно выбрать клубнику

