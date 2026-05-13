Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 09:29

Экономика

Клубника в России подешевела почти на треть за месяц

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Стоимость килограмма клубники в российских магазинах в середине мая опустилась до 800 рублей, что оказалось ниже апрельских цен на 28%. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Тогда (в прошлом месяце. – Прим. ред.) цены на килограмм клубники начинались от 1 120 рублей", – отметил он.

Эксперт связал падение стоимости с поступлением на прилавки первого урожая и увеличением предложения. В частности, обычно в начале мая доля отечественной клубники в ассортименте сетей составляет около 40%, однако по мере наступления сезона этот показатель растет.

Уже к лету российская клубника займет основную часть полки, а в межсезонье стартуют поставки из Египта, Йемена и Молдавии.

Вместе с тем Богданов обратил внимание на стабильный рост спроса на ягоды в стране на протяжении нескольких лет. По оценкам торговых сетей АКОРТ, ежегодное увеличение составляет 8–12% в натуральном выражении.

Основной причиной этого тренда является стремление к здоровому образу жизни: ягоды пользуются популярностью как полезный продукт с высокой питательной ценностью, и потребители все чаще включают их в свой рацион.

В начале мая в крупных торговых сетях была представлена от одной до четырех разновидностей клубники в упаковках весом 200–250 граммов, а также в различных ягодных смесях.

Дальнейшая динамика цен и спроса будет зависеть от объема урожая в российских регионах и скорости его поступления на рынок. Как пояснил Богданов, увеличение предложения отечественной ягоды приведет к расширению ассортимента и стабилизации цен.

При выборе клубники диетолог Анна Белоусова ранее рекомендовала обращать внимание на ее внешний вид. Например, важно, чтобы ягода имела характерный сладкий и насыщенный аромат с земляничными нотками, без запаха химикатов. Причем на наличие последних моут указывать осы у прилавка.

Фермер из Подмосковья рассказал, сколько длится сезон клубники

Читайте также


экономикаеда

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика