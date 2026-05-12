Врач Соломатина посоветовала есть не более 250 граммов клубники в день

Отечественная клубника появилась на московских прилавках. Какие сорта уже можно купить, как правильно выбрать ягоды и в каком количестве их можно есть, разбиралась Москва 24.

Изобилие продукции

Сезон отечественной клубники начался в столице: на прилавках можно найти бахчисарайскую ягоду, а также "земляничку", кубанскую "Викторию" и ананасовые сорта из Крыма, сообщил телеканал Москва 24.

Как рассказали журналистам продавцы, импортную клубнику из Греции, Азербайджана и Турции горожане могут приобретать почти круглый год, поэтому не спешат покупать ее сейчас. К тому же такая ягода дозревает при транспортировке, что влияет на ее вкус.





продавец московского рынка Раньше у нас была греческая клубника, сейчас уже пошла российская: белореченская из Краснодара. Килограмм – 800 рублей.

Журналисты отметили, что жители столицы, которые соскучились по свежим ягодам, активно раскупают лукошки.

"Сезон очень короткий, поэтому приходится приезжать на рынок, тащить на себе эту тяжесть. Цены на все выросли, на клубнику в том числе. Но по сравнению с магазином на рынке в два раза дешевле", – рассказал покупатель телеканалу.

В целом ранняя отечественная клубника примерно вдвое дороже импортной: например, за килограмм крымской – до 1 000 рублей. Из-за погоды сезон ягод начался позже обычного: растения благополучно перенесли мартовские холода, но апрельские заморозки повредили урожай. Однако аналитики все равно прогнозируют изобилие продукции на рынке.

При этом, как пояснила руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий, на данный момент большой объем ягод поставляется из-за рубежа даже в самый массовый сезон: конец мая – начало июня. А значит, в этот период можно совершить покупку наиболее выгодно.

"Тогда в больших объемах на рынок выйдет садовая земляника из открытого грунта как из российских южных регионов, так и из основных стран-поставщиков – Турции и Азербайджана. И соответственно, цена на ягоды в этот момент будет самой низкой", – уточнила она.

При этом эксперты прогнозируют, что стоимость клубники снизится и к концу июня, когда на рынке появится больше российской ягоды, не только с юга, но и, например, из Подмосковья. Она будет доставляться покупателям прямо с грядок.

Сезон местной клубники

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова напомнила в разговоре с Москвой 24, что при выборе клубники стоит обращать внимание на ее внешний вид. Причем ягоды редко бывают идеально ровной формы, а также могут отличаться друг от друга по размеру – это верный знак, что продукт натуральный.

"Важно, чтобы клубника не была обработана химикатами: понять, так это или нет, можно по запаху. Натуральная, выращенная без использования удобрений и пестицидов, обладает характерным ароматом – сладким и насыщенным, с земляничными нотками. Ягода, обработанная химикатами, может пахнуть жидкостью для снятия лака, аммиаком или ацетоном", – рассказала специалист.

По словам Белоусовой, выбрать продукт на рынке помогут осы. Аромат клубники, выращенной при помощи химикатов, часто маскируют, поливая продукт подслащенной водой. Ее, в свою очередь, очень любят эти насекомые: увидев, что у прилавка их очень много, не стоит приобретать товар.

"Магазинную ягоду, как правило, фасуют в специальные прозрачные лотки. Поэтому перед покупкой стоит внимательно осмотреть их со всех сторон, чтобы клубника была без следов плесени. Кроме того, она не должна быть сильно помята – нередко сверху кладут красивые ягоды, а снизу – все остальные", – пояснила она.



Анна Белоусова диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Употреблять клубнику можно далеко не всем: она противопоказана людям с непосредственной аллергической реакцией. Также ее не рекомендуется есть пациентам с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта (включая эзофагит, гастрит, дуоденит, язвенную болезнь) и при мочекаменной болезни с фосфатными камнями, так как она относится к продуктам, которые ощелачивают мочу. Это способно усугубить состояние, поскольку фосфатные камни образуются и растут в щелочной среде.

Специалист подчеркнула: если противопоказаний и непереносимости нет, клубника очень полезна. В ягоде содержится много фитоэстрогенов, которые нормализуют женский гормональный баланс.

"Клубника помогает при хронических запорах и стимулирует аппетит у людей со сниженным аппетитом. Благодаря содержанию биофлавоноидов (как и в любой красной ягоде) полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления сосудов. Если планируется длительное пребывание на солнце, клубника в качестве антиоксиданта способна смягчить негативные последствия ультрафиолетового облучения", – разъяснила эксперт.

Вместе с тем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина уточнила в разговоре с Москвой 24, что суточная норма употребления клубники в день зависит от того, кто ее ест.

Например, при введении ягоды в рацион ребенка (если у него нет аллергии и непереносимости) важно уточнить у врача индивидуальную граммовку согласно возрасту. В свою очередь, безопасным количеством для взрослого (без аллергии, заболеваний ЖКТ и других противопоказаний) считается 200–250 граммов клубники в день, отметила она.

Важно помнить, что ягоду нельзя употреблять на голодный желудок, так как содержащиеся в ней кислоты могут раздражать слизистую. Кроме того, порцию лучше разделить на два приема, посоветовала Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук При выборе клубники стоит обращать внимание на зеленый чашелистик – именно по нему в том числе определяется спелость плода. У только что сорванной ягоды листики зеленые, сочные, плотно прилегают. Если чашелистик вялый, сухой, коричневый или легко отделяется, это свидетельствует о том, что клубника давно сорвана (более 2–3 дней назад) и потеряла часть своих качеств – сочность, вкус.

Черные пятна и гниль – тоже повод отказаться от покупки по низкой цене, даже для варенья. Они являются признаком заражения грибками, которые могут продуцировать опасные микотоксины, способные взывать тошноту, рвоту, аллергические реакции, ослабить иммунную и нервную системы, а также нагрузить печень и почки, отметила эксперт.

"Не стоит забывать, что у продавца должен быть сертификат качества и документы, подтверждающие происхождение продукции и соблюдение норм по содержанию вредных компонентов. Партии проверяются выборочно, поэтому стопроцентной гарантии нет, но наличие документов снижает риски", – разъяснила она.

Сертификаты на товар можно попросить в различных точках продаж. Причем шанс купить качественный продукт выше в крупных сетевых магазинах и на официальных рынках, которые дорожат своей репутацией, заключила Соломатина.