Насиловавшему и убивавшему 20 лет назад женщин мужчине вынесли приговор в Оренбуржье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Оренбургской области"

Мужчине, который 20 лет назад изнасиловал и убил шесть женщин, вынесли приговор в Бугуруслане Оренбургской области. Он получил 18 лет, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием". Преступник будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Житель Бугуруслана в 2005–2008 годах предлагал одиноким женщинам подвезти их. Когда жертвы соглашались и садились к нему в машину, он сворачивал с дороги в лес, где насиловал их, а потом убивал. Для сокрытия следов преступления маньяк расправлялся со своими жертвами с помощью газового ключа и веревки.

После совершенных преступлений мужчина уехал из Бугуруслана в Саратовскую область. Правоохранительные органы смогли найти его только спустя 17 лет. Это произошло, когда обнаруженные на месте убийств биологические следы смогли соотнести с его личностью.

Ранее в Красноярске двое мужчин получили по 16 лет колонии за убийство 19-летней девушки. Они пригласили жертву к себе домой, где между ними произошла ссора. Один из преступников ударил гостью кулаком в шею, она потеряла сознание. Тогда местные жители положили ее на подоконник и выбросили из окна.