Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 10:45

Происшествия

Насиловавшему и убивавшему 20 лет назад женщин мужчине вынесли приговор в Оренбуржье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Оренбургской области"

Мужчине, который 20 лет назад изнасиловал и убил шесть женщин, вынесли приговор в Бугуруслане Оренбургской области. Он получил 18 лет, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием". Преступник будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Житель Бугуруслана в 2005–2008 годах предлагал одиноким женщинам подвезти их. Когда жертвы соглашались и садились к нему в машину, он сворачивал с дороги в лес, где насиловал их, а потом убивал. Для сокрытия следов преступления маньяк расправлялся со своими жертвами с помощью газового ключа и веревки.

После совершенных преступлений мужчина уехал из Бугуруслана в Саратовскую область. Правоохранительные органы смогли найти его только спустя 17 лет. Это произошло, когда обнаруженные на месте убийств биологические следы смогли соотнести с его личностью.

Ранее в Красноярске двое мужчин получили по 16 лет колонии за убийство 19-летней девушки. Они пригласили жертву к себе домой, где между ними произошла ссора. Один из преступников ударил гостью кулаком в шею, она потеряла сознание. Тогда местные жители положили ее на подоконник и выбросили из окна.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика