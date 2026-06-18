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18 июня, 11:09

Политика

Володин заявил, что Зеленский "со своей хунтой" поджег Киево-Печерскую лавру

Фото: kremlin.ru

Поджог Киево-Печерской лавры могли подготовить украинский президент Владимир Зеленский и его союзники. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает телеканал "360".

Российский политик напомнил, что европейские государства поставляют киевскому режиму оружие. Они это делают для сохранения своей власти и решения проблем за счет России. Украину же сделали в этой цепочке расходным материалом, считает председатель Госдумы.

По его словам, противник для оправдания своих действий идет на "всевозможные постановки", пытаясь таким образом формировать мнение людей в определенном направлении.

"Особенно наглядно было это, когда Зеленский со своей хунтой поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7. Для того чтобы еще раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений", – заметил Володин.

Он подчеркнул, что только достижение целей СВО сможет остановить зло, которое зародилось на Украине при поддержке некоторых европейских лидеров и бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Киево-Печерская лавра загорелась в ночь на 15 июня. Минобороны России заявило, что комплекс был поражен ракетой американского зенитного комплекса Patriot. По данным ведомства, таким образом украинские военные пытались сбить российские снаряды.

По Киево-Печерской лавре ударила запущенная ВСУ ракета Patriot

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