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18 июня, 10:35

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Психолог Абашин: зумеры чаще становятся ипохондриками из-за высокого уровня тревоги

Психолог объяснил стремление зумеров искать у себя несуществующие болезни

Фото: 123RF.com/lustreart

Представители поколения Z чаще занимаются самодиагностикой из-за высокого уровня тревожности, чувства неопределенности и доступности информации в интернете. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил психолог Анатолий Абашин.

По словам специалиста, современные подростки и молодые люди постоянно сравнивают себя с окружающими, в том числе через социальные сети, что усиливает эмоциональное напряжение.

"У зумеров сейчас беспрецедентный уровень тревожности. Они растут в условиях постоянной неопределенности и частых социальных сравнений. Если предыдущие поколения видели в основном своих одноклассников, то сейчас достаточно открыть интернет и сравнить, у кого что и как. Это создает невероятное эмоциональное давление и инфошум", – отметил Абашин.

Эксперт пояснил, что на фоне повышенного стресса люди начинают внимательнее прислушиваться к своему организму и искать объяснение любым изменениям самочувствия.

Дополнительным фактором психолог назвал доступность интернет-ресурсов, которые позволяют быстро получить информацию о симптомах без обращения к врачу.

"Интернет предлагает упрощенный способ диагностики, при котором не нужно никуда идти и ни с кем взаимодействовать. Но люди часто упускают из виду, на каких исследованиях основаны те или иные тесты и рекомендации", – подчеркнул психолог.

Абашин добавил, что самодиагностика не может заменить профессиональное медицинское обследование, поскольку не учитывает индивидуальные особенности человека и требует экспертной оценки результатов.

Вместе с тем эксперты отмечают, что зумеры и поколение альфа уходят из социальных сетей. Молодежь устает от рекламы, "баннерной слепоты" и идеализированных образов. Сейчас молодые пользователи переходят в виртуальные ролевые игры, где могут влиять на окружающую среду, взаимодействовать друг с другом и выстраивать реальные социальные связи.

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