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17 июня, 10:47

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Эксперт Язовский: молодежь предпочитает соцсетям виртуальные ролевые игры

Эксперты рассказали, почему зумеры и альфа уходят из соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Классические соцсети постепенно теряют статус главной площадки для общения молодежи, устающей от рекламы, "баннерной слепоты" и идеализированных образов. Об этом "Газете.ру" рассказал директор по развитию игровой платформы Александр Язовский.

По его словам, традиционные соцсети все больше превращаются в витрины контента и теряют свою первоначальную функцию объединения людей в сообщества. В результате подростки и молодые пользователи переходят в виртуальные ролевые игры, где могут влиять на окружающую среду, взаимодействовать друг с другом и выстраивать реальные социальные связи.

"Восприятие игр как главной площадки для общения – хорошо забытое старое времен первых мультиплееров. Разница лишь в том, что из-за разочарования молодежи в соцсетях эта миграция приобрела колоссальный масштаб. Мы увидели это на своем примере: только у нас уже 6 миллионов пользователей ежедневно живут виртуальной жизнью", – отметил специалист.

Для многих подростков ролевые игры стали не развлечением, а полноценной социальной средой. В виртуальных мирах они могут примерять разные роли, строить карьеру, объединяться в сообщества и зарабатывать репутацию.

Психолог и EMDR-терапевт Валерия Лапшина добавила, что такие онлайн-миры могут служить безопасной площадкой для поиска собственной идентичности. При этом риск возникает лишь тогда, когда игра становится единственным способом ухода от тревоги и жизненных проблем.

По ее словам, родителям стоит обращать внимание не на количество времени за экраном, а на общее состояние подростка, включая сон, аппетит и способность справляться с эмоциями вне игры.

Эксперты также отмечают, что вслед за молодежью в виртуальные пространства активно приходят компании. Внутри игровых миров пользователи уже могут пользоваться цифровыми сервисами банков, участвовать в проектах мобильных операторов и взаимодействовать с брендами через игровые механики.

Ранее зумеры начали чаще посещать церкви, чтобы найти друзей и отношения. По словам руководителя проекта "Давай повенчаемся" Константина Карагодина, такая тенденция распространена в США, однако ее уже подхватили и в России.

Эксперт пояснил, что популярность таких знакомств связана и с тем, что туда приходят люди, ориентированные на схожие ценности и стремящиеся к духовной чистоте.

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