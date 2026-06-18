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18 июня, 10:28

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Daily Mail: семья в США случайно купила прах незнакомца

Семья в США случайно купила прах незнакомца

Фото: depositphotos/Kzenon​

Семья в США случайно купила прах незнакомца, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

В конце мая в возрасте 98 лет умерла женщина по имени Дороти Куспис. Для ее похорон семья заказала на Amazon урну для праха. Приехавшая посылка оказалась "немного пыльной", а затем выяснилось, что внутри находится прах неизвестного человека.

Внучка покойной Эшли Вегнер призналась, что ситуация ее "немного отвратила" и от случившегося ей стало некомфортно.

В итоге девушка развеяла прах в горах Аризоны. Она также связалась с Amazon и договорилась, чтобы ей вернули деньги. Помимо этого, она попыталась связаться с продавцом, но не получила ответа.

Ранее похожий случай произошел в Южной Калифорнии. У местного жителя по имени Марк Калберстон умер дедушка. Семья также заказала урну, но, открыв ее, обнаружила внутри чужой прах.

Мужчина отметил, что компания Amazon принесла ему извинения, однако не предприняла попыток детально разобраться в сложившейся ситуации. При этом Калберстон выразил намерение отыскать родственников человека, которому принадлежит прах.

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