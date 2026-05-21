KTLA: в США мужчина случайно купил чужой прах

Житель Южной Калифорнии Марк Калберстон получил из Amazon урну, в которой находился прах незнакомца, сообщает KTLA.

В начале прошлого года умер дед Калберстона, и семья заказала в интернет-магазине несколько урн. Через несколько месяцев бабушка мужчины согласилась поместить прах покойного мужа в урну, но, открыв одну из купленных емкостей, обнаружила внутри чужой прах.

Тогда Калберстон связался с Amazon, однако, по его мнению, компания отреагировала на ситуацию слишком буднично: ему принесли извинения и предложили возврат средств, но не попытались разобраться в случившемся. Мужчина отказался от этого предложения, отметив, что хочет найти родственника человека, которому принадлежит обнаруженный прах.

"Я готов потратить время и силы, чтобы почтить память этого человека так, как он это заслуживает", – пояснил он.

Amazon, по словам Калберстона, предложил отвезти урну в местное похоронное бюро, но мужчине показалось, что это не решение проблемы, а попытка переложить ответственность на других. В настоящее время он продолжает поиски владельцев урны.

Ранее крематорий в Мексике в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе выдавал родственникам покойных чужой прах. По данным местной прокуратуры, заведение работало с похоронными агентствами, но не сжигало тела. Внутри был обнаружен 381 усопший.