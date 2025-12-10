Грабители украли прах животных из ветклиники в Калифорнии

Фото: 123RF.com/gbjstock

Грабители проникли в ветеринарную клинику в Калифорнии, попытались взломать кассу, однако не смогли. Они забрали с собой мешки, в которых оказались не деньги, а прах животных, сообщает aif.ru со ссылкой на People.

После случившегося администрация учреждения призвала жителей Брентвуда присмотреться к содержимому мусорных баков, надеясь, что злоумышленники выбросили украденное.

"Их поступок причинил неизмеримую боль скорбящим семьям, которые уже так много пережили. Этот прах имеет глубокую эмоциональную ценность, и мы отчаянно хотим вернуть его тем, кто любил этих питомцев. <…> Нас не волнует ничего другого, что было украдено – мы просто хотим вернуть этих питомцев домой", – говорится в сообщении.

Полиция пока не нашла воров. Они были в масках и действовали быстро. На видео не попал момент, как они выходили из клиники.

