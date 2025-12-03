Форма поиска по сайту

03 декабря, 17:54

Происшествия

Не убравшего за собакой жителя Калининграда арестовали за грабеж

Фото: телеграм-канал "МВД 39"

В Калининграде возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Гурьевска, не убравшего за своей собакой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина, выгулявший свою собаку, поругался с прохожим, который сделал ему замечание из-за неубранных экскрементов животного. В результате ссоры произошла небольшая потасовка, в ходе которой житель Гурьевска схватил сумку, выпавшую у оппонента, и сбежал.

Таким образом, у прохожего похитили документы, деньги и банковские карты. Отмечается, что правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. При задержании мужчина сопротивлялся, повредил фирменное обмундирование полицейских и нанес им телесные повреждения.

В отношении жителя Гурьевска возбудили уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 ("Грабеж") и по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Мужчину взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в краже сумки с деньгами и документами. Уточнялось, что 46-летний мужчина при выходе из автомобиля обронил свои вещи. Спустя время он вернулся на место пропажи, но сумки и денег не нашел и обратился в полицию.

Отмечалось, что женщина, обнаружившая вещи, решила оставить их себе. Против нее возбудили уголовное дело. Злоумышленницу арестовали.

