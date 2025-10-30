Жителя Подмосковья задержали за кражу телефона в ТЦ

Фото: depositphotos/alexraths

Оперативники Тверского района Москвы задержали подозреваемого в краже смартфона в торговом центре на улице Лесной. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по столице.

Сотрудники полиции выяснили, что 20-летний молодой человек, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил лежавший на столике ресторана смартфон, владелица которого отошла поговорить к знакомым. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан на Ходынском бульваре. С его слов, похищенный девайс он продал и потратил деньги на свои нужды.

В отношении молодого человека по статье "Кража". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве был задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на букмекерскую контору. Он подошел к сотрудницам букмекерской конторы, написал на бумаге угрозу с требованием о передаче денег, после чего похитил более 1,2 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела и привлечение фигуранта к ответственности за совершение разбоя находится на контроле прокуратуры.

