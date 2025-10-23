Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Восемь подростков задержаны по делу о серии грабежей в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Выяснилось, что 18 октября злоумышленники переписывались с потерпевшим в одном из мессенджеров и предложили ему под обманным предлогом встретиться возле дома на улице Дмитриевского. В результате подростки избили молодого человека, а после украли у него телефон.

Так же пятеро задержанных поступили с другим мужчиной, похитив, помимо личных вещей, еще и его паспорт. В результате оперативникам вместе с сотрудниками СК удалось задержать всех злоумышленников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении документов, а также о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. С фигурантами уже проведены следственные мероприятия, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В настоящее время следователи продолжают вести мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу. Кроме того, злоумышленников проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице.

Ранее двоих 14-летних подростков из Москвы заподозрили в грабеже. По версии СК, молодые люди, находясь в вагоне электропоезда, следующего маршрутом Пушкино – Москва-Пассажирская -Ярославская, угрожали двоим сверстникам насилием, если те не отдадут им наушники и деньги.

После получения чужого имущества подозреваемые скрылись и распорядились им по своему усмотрению. О произошедшем пострадавшие рассказали родителям, которые обратились в полицию. Вскоре злоумышленников задержали. Против них заведены уголовные дела.