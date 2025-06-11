Задержан четвертый фигурант дела об ограблении курьера у "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Четвертый фигурант уголовного дела об ограблении курьера у делового центра "Москва-Сити" задержан, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Именно он сообщил подельникам информацию о дате, месте и времени появления курьера с деньгами", – уточнили в надзорном ведомстве.

21-летнему мужчине предъявили обвинение в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенного в особо крупном размере. Ему также была избрана мера пресечения, но какая именно – не уточняется.

Ограбление курьера произошло в конце мая у башни "Империя" на Пресненской набережной. По данным журналистов, незадолго до этого неизвестный человек предложил пострадавшему перевезти деньги из делового центра на указанные адреса, за что тот получил бы 10 тысяч рублей.

Мужчина взял чемодан со 127 миллионами рублей и вышел на улицу, где хотел сесть в такси. Но в тот момент на него напали трое неизвестных, которые похитили деньги и скрылись.

Двоих злоумышленников удалось найти в ТиНАО. В момент задержания они попробовали оказать сопротивление, поэтому полицейские сделали предупредительные выстрелы.

Через некоторое время двух фигурантов арестовали. Затем был арестован третий вероятный участник нападения. У него дома в ходе обысков нашли 220 тысяч рублей, которые он мог получить в качестве вознаграждения за совершение противоправных действий.

По версии правоохранителей, преступники распорядились похищенными средствами по своему усмотрению. Всего к инциденту могут быть причастны семь человек, предполагали СМИ.

