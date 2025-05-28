Суд арестовал двоих обвиняемых в нападении на курьера в "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный суд заключил под стражу двоих обвиняемых в нападении на курьера в "Москва-Сити" и хищении у него 127 миллионов рублей, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

"Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фигурантам, мужчинам 1993 и 1997 годов рождения, было предъявлено обвинение по статье 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный с примирением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере").

По версии правоохранителей, вечером 25 мая обвиняемые вместе с другими соучастниками преступления напали на курьера возле северного входа в башню "Империя" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной. Они ударили его и похитили чемодан, где были денежные средства неназванного физического лица.

После этого фигуранты уголовного дела скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению. Двоих мужчин удалось задержать в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО.

В момент задержания фигуранты попытались оказать сопротивление, поэтому сотрудник полиции сделал предупредительные выстрелы вверх.

По данным СМИ, причастными к преступлению числятся 7 человек. Следователи считают, что злоумышленники могли действовать по наводке.

