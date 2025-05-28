Следователь заявил, что напавшему на курьера в "Москва-Сити" известно, где деньги

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Один из обвиняемых в нападении на курьера в "Москва-Сити" оказал сопротивление при задержании. Он также знает, где похищенные деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление следователя в Пресненском районном суде Москвы.

"Ибрагимов обвиняется в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", – сказал представитель следствия, добавив, что сейчас устанавливаются все соучастники преступления.

По его словам, адвокат обвиняемого пыталась сорвать следственные действия, настаивая, что во время допроса он был ранен. В суде решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

Нападение на 34-летнего курьера с кражей у него чемодана со 127 миллионами рублей наличными произошло 25 мая. Как писали СМИ, пострадавший якобы получил звонок от человека, который назвался Александром и предложил перевозить деньги из делового центра "Москва-Сити" на указанные адреса.

Мужчине передали чемодан, затем он вышел на улицу и планировал сесть в такси, когда перед ним появились трое неизвестных, у всех был "кавказский акцент и длинные бороды". Они его избили, а чемодан забрали.

Спустя время мужчины были задержаны со стрельбой в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО. Подозреваемых в ограблении удалось установить по камерам видеонаблюдения. При стрельбе во время задержания злоумышленников никто не пострадал.