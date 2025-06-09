Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 09:22

Происшествия

Мужчина задержан после кражи 10 млн руб из квартиры на северо-западе Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали 37-летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в краже 10 миллионов рублей у знакомой 29-летней москвички из квартиры на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры пропал сейф с деньгами, включая иностранную валюту. Правоохранители выяснили, что подозреваемый был в курсе отсутствия своей знакомой. Он зашел в подъезд под видом курьера и открыл дверь заранее изготовленным дубликатом ключа.

После преступления, по версии полиции, он уехал на малую родину, где и был задержан. Предполагается, что деньги мужчина потратил на свои нужды. По данному факту следственный отдел ОМВД РФ по району Покровское-Стрешнево возбудил уголовное дело по статьте 158 УК РФ ("Кража"). Фигурант заключен под стражу.

Ранее полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в краже 17 коллекционных наручных часов с символикой хоккейного клуба "Спартак" из олимпийского комплекса "Лужники". Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Выяснилось, что оба работали грузчиками при переезде организации. Преступление они совершили, когда рядом не было свидетелей, после чего раздали украденное своим знакомым. Знакомые, в свою очередь, пытались продать часы через сайты объявлений и ломбарды.

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика