Мужчина задержан после кражи 10 млн руб из квартиры на северо-западе Москвы

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Полицейские задержали 37-летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в краже 10 миллионов рублей у знакомой 29-летней москвички из квартиры на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры пропал сейф с деньгами, включая иностранную валюту. Правоохранители выяснили, что подозреваемый был в курсе отсутствия своей знакомой. Он зашел в подъезд под видом курьера и открыл дверь заранее изготовленным дубликатом ключа.

После преступления, по версии полиции, он уехал на малую родину, где и был задержан. Предполагается, что деньги мужчина потратил на свои нужды. По данному факту следственный отдел ОМВД РФ по району Покровское-Стрешнево возбудил уголовное дело по статьте 158 УК РФ ("Кража"). Фигурант заключен под стражу.

Ранее полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в краже 17 коллекционных наручных часов с символикой хоккейного клуба "Спартак" из олимпийского комплекса "Лужники". Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Выяснилось, что оба работали грузчиками при переезде организации. Преступление они совершили, когда рядом не было свидетелей, после чего раздали украденное своим знакомым. Знакомые, в свою очередь, пытались продать часы через сайты объявлений и ломбарды.

