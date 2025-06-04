В Тольятти мужчина украл из магазина 44 шоколадки и съел их

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Мужчина украл из магазина в Тольятти 44 плитки шоколада, а после съел все сладости. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Представитель одного из сетевых магазинов города рассказал, что неизвестный украл с прилавка шоколадки, общая стоимость которых превысила 5 тысяч рублей. Правоохранители отсмотрели записи с камер наблюдения и установили, что к этому причастен 38-летний местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления.

В результате мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Во время допроса он признал свою вину, сообщив, что все украденные плитки шоколада съел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность злоумышленника к иным аналогичным преступлениям.

Ранее двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла в супермаркете в Москве. По данным столичной прокуратуры, злоумышленников пыталась остановить сотрудница магазина. Однако один из фигурантов избил женщину, а второй угрожал ножом.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 25-летний и 29-летний иностранные граждане. Их арестовали по обвинению в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.