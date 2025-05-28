Двое мужчин задержаны в Москве за кражу 17 часов с символикой ХК "Спартак"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в краже 17 коллекционных наручных часов с символикой хоккейного клуба (ХК) "Спартак", сообщала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пропажу обнаружили работники олимпийского комплекса "Лужники" во время инвентаризации. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Организовав оперативно-разыскные мероприятия, правоохранители вышли на след злоумышленников и задержали их по адресам проживания. В ходе допроса выяснилось, что оба работали грузчиками при переезде организации.

Преступление они совершили, когда рядом не было свидетелей, после чего раздали украденное своим знакомым, продолжила Волк. Последние, в свою очередь, попытались продать часы через сайты объявлений и ломбарды.

К настоящему моменту была найдена только часть украденных вещей. Их изъяли и начали готовить к передаче в ХК. Волк добавила, что по факту произошедшего было возбуждено дело по статье "Кража". Фигурантам назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье задержали 34-летнего мигранта, который с февраля 2025 года проникал в частные дома, расположенные на территории Раменского округа, и крал иконы.

В ходе обыска было обнаружено семь икон, подлежащих экспертной оценке. Мужчина пояснил, что продал часть украденного через онлайн-площадки объявлений. Волк говорила, что тот ранее уже привлекался к ответственности за подобные деяния.