Ювелирный магазин обокрали в Краснодаре на 68 миллионов рублей

Фото: 123RF/sinenkiy

В Краснодаре ювелирный магазин в торговом центре обокрали на 68 миллионов рублей, задержан 32-летний подозреваемый из Коми. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

По данным ведомства, мужчина заранее изучил план эвакуации торгового центра, знал расположение пожарных входов. Ночью он вскрыл металлическую дверь эвакуационного выхода и проник в помещение.

Подозреваемый нашел ключи от сейфа и другого тайника, украл ювелирные изделия, аксессуары и наличные из магазина. Похищенное он сложил в рюкзак, который взял в торговом зале и скрылся. Злоумышленник успел продать украшения за 7 миллионов рублей в другом городе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что из храма Николая Чудотворца в подмосковном селе Подьячево были похищены ювелирные украшения. Сумма ущерба составила примерно 300 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Во время обыска была изъята часть украденных ювелирных украшений. По факту произошедшего завели дело о краже.