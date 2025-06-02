Задержан еще один подозреваемый в деле о хищении 127 млн рублей у курьера в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники Госавтоинспекции, Росгвардии, регионального МВД России и оперативники задержали в Ростове-на-Дону еще одного подозреваемого в нападении на курьера и похищении чемодана со 127 миллионами рублей в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Представитель ведомства рассказала, что во время досмотра у злоумышленника было изъято 220 тысяч рублей, которые он получил в качестве вознаграждения за совершение противоправных действий. В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий.

О нападении на 34-летнего курьера и похищении у него чемодана со 127 миллионами рублей в "Москва-Сити" стало известно 26 мая.

По версии СМИ, мужчина согласился перевезти деньги из делового центра по определенным адресам за 10 тысяч рублей. В "Москва-Сити" курьер получил чемодан, вышел на улицу и собирался сесть в такси. Однако тогда трое неизвестных избили его и украли чемодан.

После этого злоумышленники скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению. Двоих мужчин удалось найти в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО. В момент задержания они попытались оказать сопротивление, поэтому сотрудник полиции сделал предупредительные выстрелы вверх.

Спустя время двоих задержанных арестовали по обвинению в грабеже, совершенном с примирением насилия в особо крупном размере. Журналисты предполагают, что к этому инциденту могут быть причастны семь человек. Их объявили в розыск.

