Двоих московских подростков будут судить за ограбление в электричке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Двоих 14-летних подростков из столицы подозревают в грабеже, совершенном в электропоезде. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления.

Следствие выяснило, что вечером 21 августа молодые люди, находясь в вагоне электропоезда, следующего маршрутом Пушкино – Москва – Пассажирская – Ярославская, угрожали применением насилия двоим сверстникам, если те не отдадут им наушники и деньги. После получения чужого имущества подозреваемые скрылись и распорядились им по своему усмотрению.

О произошедшем пострадавшие рассказали родителям, которые обратились в полицию. Вскоре злоумышленников задержали. Против них заведены уголовные дела по статье "Грабеж, совершенный группой лиц с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья".

Ранее полицейские задержали в городском округе Воскресенск двух местных жителей 37 и 23 лет по подозрению в совершении серии краж из касс магазинов и салона красоты в Химках.

Следователи установили, что один из мужчин в ночное время взламывал замки дверей отверткой и проникал в магазины. В это время второй находился на улице и следил за обстановкой