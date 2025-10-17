Мужчину и его племянника задержали за серию краж из магазинов в Химках

Фото: depositphotos/spaxiax

Сотрудники полиции задержали в городском округе Воскресенск двоих местных жителей 37 и 23 лет, которые приходятся друг другу дядей и племянником. Их подозревают в серии краж денег из касс магазинов и салона красоты в Химках, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Следователи установили, что один из мужчин в ночное время суток взламывал замки дверей отверткой и проникал в магазины. В это время второй находился на улице и следил за обстановкой, поддерживая связь по телефону. Таким образом злоумышленники успели совершить три кражи с общим ущербом около 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела статье "Кража". Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его дяде назначен домашний арест.

В данный момент полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчин.

Ранее в Костроме женщина украла деньги у пенсионера, который купил ей хлеб. Отмечается, что злоумышленница подошла к пожилому мужчине с просьбой купить хлеб на улице. Получив согласие, она направилась с пожилым человеком в магазин.

После покупки женщина начала преследовать пенсионера, отвлекая его разговорами. В какой-то момент костромич почувствовал в кармане чужую руку. Он попытался схватить ее, но женщина вырвалась и убежала, оставив мужчину без 4,5 тысячи рублей.