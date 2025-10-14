В Москве задержан подозреваемый в краже дорогого телефона

Видео: ГУ МВД России по Москве

В Москве задержан 24-летний мужчина, который подозревается в краже дорогого телефона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в одном из отделений банка, расположенном на улице Барклая. По данным ведомства, потерпевший оставил у банкомата коробку с телефоном, который был куплен за 100 тысяч рублей. Этим воспользовался злоумышленник. Он находился у соседнего аппарата и украл новый смартфон.

Когда 18-летний владелец гаджета вернулся к месту происшествия, то заметил, что коробки с новым смартфоном уже нет. В связи с этим он обратился в полицию. В результате личность злоумышленника была установлена.

Выяснилось, что 24-летний москвич успел продать телефон неизвестным, а деньгами распорядился по своему усмотрению. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас правоохранители выясняют, где может находиться похищенный смартфон. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 31-летний мужчина украл из магазина в торговом центре на Пролетарском проспекте в Москве два мобильных телефона стоимостью более 250 тысяч рублей, а также смарт-часы. После этого он скрылся с места происшествия. Однако спустя время злоумышленник был задержан.

Мужчина рассказал, что продал украденные вещи случайным прохожим по значительно заниженной цене. Полученные деньги он потратил на личные нужды. По данным прокуратуры, ущерб превысил 280 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело о краже.