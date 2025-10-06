Мужчина украл телефоны и смарт-часы из магазина в Москве

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи дорогой техники в одном из магазинов торгового центра на Пролетарском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 31-летний злоумышленник украл два мобильных телефона общей стоимостью более 250 тысяч рублей, а также смарт-часы. После этого он скрылся с места преступления. Ущерб превысил 280 тысяч рублей.

Позже мужчина был задержан. Он рассказал, что продал украденные вещи случайным прохожим по значительно заниженной цене в тот же день. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

В настоящее время Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье "Кража".

