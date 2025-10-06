06 октября, 16:57Происшествия
Мужчина украл телефоны и смарт-часы из магазина в Москве
По данным ведомства, 31-летний злоумышленник украл два мобильных телефона общей стоимостью более 250 тысяч рублей, а также смарт-часы. После этого он скрылся с места преступления. Ущерб превысил 280 тысяч рублей.
Позже мужчина был задержан. Он рассказал, что продал украденные вещи случайным прохожим по значительно заниженной цене в тот же день. Полученные деньги он потратил на личные нужды.
В настоящее время Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье "Кража".
Ранее в Москве полицейские задержали 28-летнего гражданина, подозреваемого в краже украшений у своей знакомой. Женщина сообщила, что, пока она спала, злоумышленник украл из ее номера в отеле ювелирные изделия общей стоимостью 215 тысяч рублей. Мужчина признался, что продал их в ломбарде и потратил все вырученные деньги.
