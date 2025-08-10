В Москве мужчину задержали за кражу ювелирных украшений у знакомой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже ювелирных украшений у своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба управления внутенних дел по Восточному административному округу Москвы.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась 33-летняя женщина из Тульской области, которая сообщила, что из номера ее отеля, пока она спала, ее знакомый украл принадлежащие ей ювелирный изделия общей стоимостью 215 тысяч рублей. Вскоре злоумышленник был задержан.

В ходе допроса мужчина признался, что продал похищенные украшения в ломбарде и потратил все вырученные деньги на свои нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу.

