09 января, 21:18

Суд в Польше рассмотрит вопрос об аресте археолога Бутягина 12 января

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Суд в Польше рассмотрит вопрос о продлении ареста для археолога Александра Бутягина 12 января. Об этом сообщается в телеграм-канале его близких со ссылкой на адвоката.

"15 января утром назначено судебное заседание по вопросу экстрадиции. Адвокат отметил, что дата заседания по экстрадиции была назначена необычно быстро", – указывается в сообщении.

Адвокат подчеркнул, что часть материалов по делу археолога до сих пор не переведена с украинского языка, поэтому Бутягин не может должным образом подготовиться к защите.

Спецслужбы Польши задержали Бутягина по запросу Украины в декабре 2025 года. Предварительно, ему предъявлено обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Бутягина обжаловал вердикт польского суда об аресте ученого. В свою очередь, правоохранители в Польше ожидают запроса Украины на экстрадицию археолога. Известно, что он был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Прагу, Амстердам, Варшаву и Белград.

В Кремле заявили, что Москва будет защищать по дипломатическим каналам интересы Бутягина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основная задача на данный момент – добиться освобождения археолога.

