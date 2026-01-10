Движение транспорта ограничено в районе Проектируемого проезда №1288 до 15 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта ограничено в районе Проектируемого проезда №1288 и Проектируемого проезда №1286 до 15 января, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ на этом участке дороги. Для проезда будет недоступна одна полоса.

Также в департаменте предупредили, что на некоторых участках временно запрещена парковка.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что с 12 января по 7 августа 2026 года в районе Мосфильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова будут действовать поэтапные ограничения движения. Здесь ограничения также связаны со строительными работами.