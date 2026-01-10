10 января, 05:58Транспорт
Движение транспорта ограничено в районе Проектируемого проезда №1288 до 15 января
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Движение транспорта ограничено в районе Проектируемого проезда №1288 и Проектируемого проезда №1286 до 15 января, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Ограничения связаны с проведением строительных работ на этом участке дороги. Для проезда будет недоступна одна полоса.
Также в департаменте предупредили, что на некоторых участках временно запрещена парковка.
Ранее столичный Дептранс сообщил, что с 12 января по 7 августа 2026 года в районе Мосфильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова будут действовать поэтапные ограничения движения. Здесь ограничения также связаны со строительными работами.