Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки

Фото: depositphotos/ryzhov

После новогодних праздников выброс елки в обычный контейнер может обернуться штрафом. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

Она отметила, что по окончании праздничного сезона граждане обязаны соблюдать правила благоустройства и обращения с отходами, действующие в их муниципалитете. Так как ель относится к категории крупногабаритных отходов, ее выбрасывание в стандартные контейнеры у дома является нарушением, которое повлечет наложение штрафа в размере нескольких тысяч рублей.

Правовым основанием для привлечения к ответственности служит статья 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами).

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей. Если же оно повторится в течение года, сумма взыскания может вырасти до 5 тысяч рублей.

Ранее москвичам рассказали, что они могут сдать новогодние натуральные ели в специальные пункты до 1 марта. Всего в столице действует 175 таких пунктов приема. Там принимают ели, сосны, пихты и отдельные ветки (лапник). При этом искусственные деревья в рамках проекта не принимаются.