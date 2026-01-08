Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 10:36

Город

Москвичи могут сдать новогодние ели в специальные пункты до 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Традиционная акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве 2 января. В ее рамках жители столицы могут сдать натуральные новогодние деревья в точки сбора до 1 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждое дерево, которое мы превращаем в полезный ресурс, – это вклад в экологическое будущее нашей столицы. Акция "Елочный круговорот" ежегодно демонстрирует, что переработанная ель становится частью городской экосистемы", – отметила глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Всего в городе открыто 175 пунктов приема. Они принимают ели, сосны, пихты и отдельные ветки (лапник). Искусственные деревья в рамках проекта не принимают.

Перед сдачей необходимо полностью убрать с дерева все украшения. Чистую ель направят на переработку, где ее измельчат на специальном оборудовании и превратят в древесную щепу. Ее используют для мульчирования почвы и удобрения земли, в качестве подстилки в вольерах, при создании экотроп и дорожек.

Ранее на платформе "Активный гражданин" прошло голосование по выбору самых удобных локаций для размещения пунктов приема новогодних деревьев. Свой голос отдали более 190 тысяч человек. По итогам опроса выяснилось, что больше всего желающих отнести ель на переработку проживают на юго-востоке, северо-востоке и востоке столицы.

Московский зоопарк принимает от продавцов нераспроданные ели до 19 января

Читайте также


город

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика