Москвичи могут сдать новогодние ели в специальные пункты до 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Традиционная акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве 2 января. В ее рамках жители столицы могут сдать натуральные новогодние деревья в точки сбора до 1 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждое дерево, которое мы превращаем в полезный ресурс, – это вклад в экологическое будущее нашей столицы. Акция "Елочный круговорот" ежегодно демонстрирует, что переработанная ель становится частью городской экосистемы", – отметила глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Всего в городе открыто 175 пунктов приема. Они принимают ели, сосны, пихты и отдельные ветки (лапник). Искусственные деревья в рамках проекта не принимают.

Перед сдачей необходимо полностью убрать с дерева все украшения. Чистую ель направят на переработку, где ее измельчат на специальном оборудовании и превратят в древесную щепу. Ее используют для мульчирования почвы и удобрения земли, в качестве подстилки в вольерах, при создании экотроп и дорожек.

Ранее на платформе "Активный гражданин" прошло голосование по выбору самых удобных локаций для размещения пунктов приема новогодних деревьев. Свой голос отдали более 190 тысяч человек. По итогам опроса выяснилось, что больше всего желающих отнести ель на переработку проживают на юго-востоке, северо-востоке и востоке столицы.

