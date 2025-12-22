Юрист Хантимирова: за выброшенную из окна ель могут привлечь к уголовной ответственности

Фото: 123RF.com/melpomen

Выбрасывание новогодней ели или других бытовых отходов из окон многоквартирных домов может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Об этом Агентству "Москва" заявила ассистент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Анастасия Хантимирова.

По ее словам, если выброшенное новогоднее дерево причинило вред человеку, то в зависимости от степени тяжести нарушителя могут привлечь к ответственности по 118 статье УК России "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". К таким травмам относятся проникающие ранения черепа, позвоночника, грудной клетки, закрытые повреждения сердца, перикарда или диафрагмы, а также ушибы головного мозга средней или тяжелой степени.

В этой ситуации виновнику грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода за 6 месяцев, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет. В исключительных случаях возможно ограничение свободы до 3 лет или арест на срок до полугода, рассказала юрист.

Если в результате выброшенной елки из окна наступила смерть человека, то виновного привлекут к ответственности по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Она предусматривает наказание в виде исправительных или принудительных работ, ограничения свободы, а также лишения свободы на срок до 2 лет, уточнила Хантимирова.

Она добавила, что если выброшенная ель повредила припаркованный автомобиль или другое имущество третьих лиц, то нарушитель должен возместить ущерб в полном объеме.

"Кроме того, выбрасывание ели из окна многоквартирного дома является административным правонарушением по статье 8.2 КоАП РФ. На граждан в этом случае может быть наложен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей", – добавила собеседница агентства.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за самовольную вырубку деревьев, в том числе елей, гражданам может грозить административная, гражданско-правовая, а также уголовная ответственность. Если стоимость срубленного дерева или нескольких деревьев суммарно не превышает 5 тысяч рублей, то речь идет об административном правонарушении. Уголовная ответственность наступает в случае, если размер причиненного ущерба превысил 5 тысяч рублей.