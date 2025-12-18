Юрист Хаминский: крупный штраф грозит за украшение рабочего места к Новому году

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Россиянам может грозить штраф в 15 тысяч рублей за украшение рабочего места к Новому году при несоблюдении правил пожарной безопасности. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, работодатель может сам привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за украшение рабочего места без разрешения, а в случае угрозы здоровью коллег – к материальной или даже административной.

В свою очередь, инспекция может оштрафовать компанию за нарушение требований охраны труда. Штраф для юрлиц достигает 80 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 200 тысяч рублей.

При нарушении правил пожарной безопасности предусмотрены более высокие штрафы. В частности, организацию могут оштрафовать уже на 400 тысяч рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновного также могут привлечь к уголовной ответственности, наказание составит до 7 лет лишения свободы.

Хаминский напомнил, что правила пожарной безопасности жестко регулируют использование декора. К примеру, запрещено использовать самодельные гирлянды, несертифицированные световые приборы и украшения, которые подключаются к розетке.

"Особенно строгие правила действуют для производственных помещений, цехов и заводов. Работодатель вправе запрещать ношение любых украшений (колец, цепочек, часов), если это прописано в локальных актах по охране труда. Это связано с риском травм при работе с оборудованием", – приводит РИА Новости слова юриста.

Специалист посоветовал согласовывать украшение рабочего места с руководством и службой охраны труда. Кроме того, работники могут использовать более безопасную альтернативу в виду бумажного, текстильного или настольного декора, который не требует подключения к сети.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предупредил, что любые красные световые приборы, в том числе в качестве новогодних украшений, на передней части машины могут привести к лишению прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Россиянам также напомнили об административной и уголовной ответственности за запуск салютов и петард с балкона жилого дома. При этом если квартира, в которой запускали салют, сдается в аренду, то ответственность будет нести не собственник жилья, а причинитель вреда.