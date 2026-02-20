Сервис "Торговый сбор Москва" обработал 11 тысяч запросов предпринимателей в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Справочно-интерактивный сервис "Торговый сбор Москва" в 2025 году обработал около 11 тысяч обращений столичных предпринимателей, что почти в 2,5 раза превышает показатель 2024 года. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Как отметили в ведомстве, сервис был запущен в конце 2022 года с целью помочь предпринимателям получать актуальную информацию о торговом сборе, упростить взаимодействие с органами власти и предупредить возможные налоговые нарушения.

Наибольшей популярностью в прошлом году пользовался раздел, позволяющий самостоятельно рассчитать ставку торгового сбора в зависимости от характеристик и местоположения объекта. На него пришлось около 71% запросов.

Также пользователи активно обращались к материалам о нормативных актах, формах документов, сведениях о неплательщиках и разделу обратной связи.

С момента запуска сервис обработал более 19 тысяч запросов. По результатам опросов, 99% пользователей остались довольны качеством полученных ответов.

Торговый сбор введен в Москве с июля 2015 года и является обязательным платежом для организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли. Он позволяет выровнять условия налогообложения и стимулировать здоровую конкуренцию на рынке.

Ранее стало известно, что к концу 2025 года число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло до 504,5 тысячи, что на 37,3 тысячи больше, чем в 2024-м. Основной прирост зафиксирован в сферах профессиональных услуг, недвижимости, торговли и IT.

Значительную роль в этом подъеме сыграл сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), на который приходится более 93% всех ИП.