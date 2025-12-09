Форма поиска по сайту

09 декабря, 10:06

Безопасность

В МЧС призвали поставить огнетушитель в комнате с елкой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В комнате, где установлена елка, должны находиться первичные средства тушения – огнетушитель, песок и кошма. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС России.

В ведомстве рекомендовали выбрать для установки елки ровное место вдали от отопительных приборов, каминов, печей и электроприборов с нагревом – не менее 1 метра от источников тепла. Новогоднее дерево категорически нельзя ставить в проходе, около эвакуационных выходов или рядом с газовым оборудованием.

При необходимости елку можно дополнительно зафиксировать к стене или потолку, чтобы ее ветви не касались соседних поверхностей.

"Для живой елки регулярно необходимо при возможности доливать воду – это снижает риск высыхания и воспламенения", – добавили в ведомстве.

Елочные базары в Москве начнут работу в середине декабря. Основу их ассортимента составят деревья из Пермского края, Кировской области и Башкирии. Помимо елок, покупатели смогут приобрести еловый и сосновый лапник, новогодние игрушки, украшения, гирлянды и подставки для елей.

Москвичи начали нанимать профессиональных оформителей для украшения новогодней елки

