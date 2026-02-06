"Коммерсант": в МВД предложили разрешить регистрировать включенные в базу Интерпола машины

Фото: depositphotos/tang90246

МВД России разработало поправки, которые позволят владельцам автомобилей, объявленных в розыск Интерполом по запросам недружественных государств, регистрировать такие транспортные средства в России и использовать их на территории страны, передала газета "Коммерсант".

В настоящее время постановка на учет автомобиля, который находится в международном розыске, невозможна. Как пояснили в МВД, установить конкретные причины внесения машины в базу данных Интерпола зачастую не удается. Кроме того, с 24 февраля 2022 года правоохранительные органы недружественных стран перестали отвечать на соответствующие запросы российской стороны.

В качестве примера в министерстве привели ситуацию с 123 автомобилями, которые по состоянию на 19 января 2026 года остаются в розыске по линии Интерпола по инициативе Германии. Немецкие власти, по утверждению МВД, игнорируют запросы России по "политическим мотивам". Аналогичная проблема существует и с транспортными средствами, разыскиваемыми по запросам Украины.

Согласно проекту, если после регистрации автомобиля в России от недружественного государства все же поступит официальный ответ на запрос о розыске, учет такого транспортного средства будет аннулирован.

Ранее суд Европейского союза разъяснил, что запрет на ввоз товаров из России в рамках санкций ЕС распространяется на все лица, включая частных, и допускает конфискацию автомобилей, ввезенных с нарушением ограничений. Поводом для пояснений стал конфликт в Германии, где россиянин ввез поддержанное авто из РФ и попытался зарегистрировать его в ЕС.