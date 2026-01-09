Старый Новый год отметят в парке "Никулино" в рамках "Зимы в Москве"

Фото: объединение культурных и досуговых центров западного административного округа

Старый Новый год отметят в парке "Никулино" в рамках проекта "Зима в Москве" 13 января. Для гостей подготовили песни, танцы, развлечения и встречи со сказочными персонажами, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В тематической зоне рядом с выходом на каток посетители смогут присоединиться к хороводам, принять участие в состязаниях по перетягиванию каната и метанию валенка, поиграть в "Ручеек", "Золотые ворота", "Бояре" и "Перепляс".

"Интерактивную программу мы назвали "Новогодний лабиринт", так как народные игры подобны лабиринту – каждый поворот сюжета обещает новое приключение", – подчеркнула художественный руководитель клубного центра "Тропарево-Никулино" Виктория Иванова.

На лед выйдут Дед Мороз, Снегурочка и скоморохи, с которыми гости смогут сфотографироваться. Кроме того, в рамках мероприятия подведут итоги конкурса "Русский кокошник". Победителей ждут призы, в числе которых бесплатный прокат коньков на катке парка до конца февраля.

"Все, кто занимается рукоделием, смогли принять в нем участие. Нужно было сделать старинный головной убор в современном стиле, используя любые доступные материалы", – рассказала Иванова.

Между тем 11 января на катке в парке усадьбы "Михалково" пройдут соревнования "Всей семьей за здоровьем" в рамках "Зимы в Москве". Всех участников разделят на группы в зависимости от возраста детей. В каждой из них будут определены победители.

