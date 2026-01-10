Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 07:56

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 59 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 59 украинских БПЛА над регионами России в ночь субботу, 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации оборонного ведомства, 11 дронов было уничтожено над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Краснодарского края, 8 – в небе над Брянской областью, 6 – над Липецкой областью, 4 – над территорией Калужской области, 4 – над акваторией Азовского моря и 4 – в небе над Республикой Адыгея.

Также 4 БПЛА было уничтожено над территорией Крыма, 3 – над территорией Подмосковья, в том числе один, летевший в сторону Москвы. Еще 2 дрона – над территорией Белгородской области, один – в небе над Воронежской областью, один – над Смоленской областью и один – в небе над Тульской областью.

Ранее также Сергей Собянин сообщил о ликвидации одного вражеского БПЛА, летевшего в сторону Москвы. Мэр города подчеркнул, что на месте падения фрагментов БПЛА работали столичные оперативные службы.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли удар по частному дому в хуторе Фонов Рыльского района. В резульате чего в здании произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Никто из местных жителей не пострадал.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика