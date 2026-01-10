Силы ПВО ликвидировали 59 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 59 украинских БПЛА над регионами России в ночь субботу, 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации оборонного ведомства, 11 дронов было уничтожено над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Краснодарского края, 8 – в небе над Брянской областью, 6 – над Липецкой областью, 4 – над территорией Калужской области, 4 – над акваторией Азовского моря и 4 – в небе над Республикой Адыгея.

Также 4 БПЛА было уничтожено над территорией Крыма, 3 – над территорией Подмосковья, в том числе один, летевший в сторону Москвы. Еще 2 дрона – над территорией Белгородской области, один – в небе над Воронежской областью, один – над Смоленской областью и один – в небе над Тульской областью.

Ранее также Сергей Собянин сообщил о ликвидации одного вражеского БПЛА, летевшего в сторону Москвы. Мэр города подчеркнул, что на месте падения фрагментов БПЛА работали столичные оперативные службы.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли удар по частному дому в хуторе Фонов Рыльского района. В резульате чего в здании произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Никто из местных жителей не пострадал.