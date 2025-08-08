Сотрудники "Почты России" рассказали подробности ограбления на юге Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

Один из напавших на отделение "Почты России" на юге Москвы выставил на почтальона пистолет и попросил ее оставаться на месте, рассказала сотрудница почты в беседе с Москвой 24.

По ее словам, среди грабителей могла быть женщина. Однако другой работник почты считает, что напавший мог только переодеться под женщину. Он добавил, что, когда злоумышленники получили деньги в двух коробках и вышли из здания, один из коробов упал из их рук и деньги рассыпались.

Вместе с тем мужчина подтвердил, что из отделения украли 4,8 миллиона рублей.

"(Это мог сделать. – Прим. ред.) человек, который знал, что сегодня двойная пенсия, денег будет много", – высказал мнение сотрудник почты.

Ограбление произошло утром в пятницу, 8 августа. Согласно предварительной информации, неизвестные в масках зашли в отделение на улице Медиков со служебного входа. По некоторым данным, после произошедшего грабители уехали на такси.

Как уточнила "Почта России", сотрудники отделения в ЧП не пострадали. Компания оказывает содействие правоохранителям для скорейшего раскрытия преступления. Также она обязалась выполнить все обязательства перед клиентами в срок и пояснила, что денежные средства застрахованы.

Прокуратура взяла на контроль установление деталей случившегося. Ведомство также проконтролирует работу сотрудников полиции и установление личностей неизвестных, их задержание и привлечение к ответственности.