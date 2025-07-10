Житель Подмосковья задержан за кражу заведенной иномарки с пистолетом внутри

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Мужчина, который подозревается в похищении машины и оружия, задержан в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился 43-летний местный житель и заявил о краже. По его словам, ночью он оставил свою машину с ключом зажигания в замке на Советской улице и ушел в магазин. Внутри автомобиля был также травматический пистолет.

В результате к тому моменту, когда он вернулся, ни машины, ни пистолета не было на месте. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Спустя время был установлен и задержан 29-летний местный житель. Во время допроса он объяснил, что заметил машину с заведенным двигателем и незапертыми дверями. Именно поэтому он решил воспользоваться случаем, сел за руль и уехал, планируя оставить похищенное имущество себе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже и хищении оружия. Видновский городской суд отправил злоумышленника под домашний арест. Машина и оружие возвращены собственнику.

Ранее мужчина похитил 3,5 миллиона рублей из автомобиля BMW на улице Новый Арбат. По данным столичного управления МВД России, злоумышленник, воспользовавшись устройством подавления радиосигнала, отключил у стоявшей на парковке машины центральный замок.

В результате двери не заблокировались, поэтому мужчина залез в автомобиль и украл деньги. Через некоторое время злоумышленник был задержан и арестован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

