Сотрудники почты не пострадали при ограблении на юге столицы

Фото: телеграм-канал Readovka

Сотрудники отделения "Почты России" на улице Медиков в столице не пострадали при ограблении. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы оказываем содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме", – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе почты, денежные средства застрахованы.

В настоящий момент полиция ищет напавших по приметам, которые были установлены в ходе расследования. В первую очередь это лицо и верхняя одежда, а также другие особенности, которые были заметны во время преступления, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также известно, что злоумышленники зашли внутрь отделения со служебного входа.

"В момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения, он не пострадал", – сказал собеседник агентства.

Нападение на отделение "Почты России" в Москве было совершено утром в пятницу, 8 августа. По предварительно информации, неизвестные с масками на лицах зашли в отделение и, угрожая сотруднику похожим на пистолет предметом, украли 4,8 миллиона рублей. Предварительно установлено, что после произошедшего грабители уехали на такси.

Прокуратура взяла на контроль установление деталей случившегося. Ведомство также проконтролирует работу сотрудников полиции и установление личностей неизвестных, их задержание и привлечение к ответственности.